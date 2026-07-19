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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fund größerer Mengen Cannabis

Sonneberg (ots)

Durch die Mitteilung aufmerksamer Zeugen wurden bei der Wohnanschrift eines amtsbekannten 65-jährigen größere Mengen an Cannabispflanzen sowie verarbeitetes Material aufgefunden. Diese Mengen überschritten die erlaubten Mengen, weshalb eine Sicherstellung von diesen erfolgte. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen den nun Beschuldigten eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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