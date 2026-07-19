Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fund größerer Mengen Cannabis
Sonneberg (ots)
Durch die Mitteilung aufmerksamer Zeugen wurden bei der Wohnanschrift eines amtsbekannten 65-jährigen größere Mengen an Cannabispflanzen sowie verarbeitetes Material aufgefunden. Diese Mengen überschritten die erlaubten Mengen, weshalb eine Sicherstellung von diesen erfolgte. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen den nun Beschuldigten eingeleitet.
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