Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrskontrolle endet mit Blutentnahme und Haft

Sonneberg (ots)

Am 18.07.2026 gegen 18:45 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Sonneberg in der Unteren Marktstraße eine Verkehrskontrolle eines E-Scooters durch. Hierbei wurde festgestellt, dass der 27-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dies führte zu einer anschließenden Blutentnahme im Krankenhaus und Eröffnung eines Bußgeldverfahrens. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass gegen den Herrn ein offener Haftbefehl vorlag. Nachdem die Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde die Person in die nächste JVA verbracht.

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