LPI-SLF: Nichtzugelassenes Kraftrad ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt

Saalfeld (ots) - Bad Lobenstein. Am Sonntag, 19.07.2026 kurz nach Mitternacht erreichte die Polizei in Schleiz die Mitteilung über einen Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw auf der B90 , Abzweig L1095, der sogenannten "Trompete", eine Leitplanke durchbrach und anschließend auf dem Feld zum Stehen kam. Am Unfallort konnten durch die Beamten der verunfallte Pkw Toyota sowie 5 Personen angetroffen werden, wobei alle ...

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