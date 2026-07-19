PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nichtzugelassenes Kraftrad ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt

Bad Blankenburg (ots)

Am Samstag, gegen 19:45 Uhr, wurde in Bad Blankenburg ein Fahrzeugführer mit einem nicht zugelassenen Kraftrad festgestellt. Bei der durchgeführten Kontrolle des 42-jährigen Kradfahres stellte sich weiterhin heraus, dass dieser nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist und er das Motorrad unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst, die Weiterfahrt unterbunden und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 19.07.2026 – 08:59

    LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Saalfeld (ots) - Bad Lobenstein. Am Sonntag, 19.07.2026 kurz nach Mitternacht erreichte die Polizei in Schleiz die Mitteilung über einen Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw auf der B90 , Abzweig L1095, der sogenannten "Trompete", eine Leitplanke durchbrach und anschließend auf dem Feld zum Stehen kam. Am Unfallort konnten durch die Beamten der verunfallte Pkw Toyota sowie 5 Personen angetroffen werden, wobei alle ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 07:41

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Fahrzeug ausgebrannt

    Sundremda (ots) - Am Freitag, gegen 19:30 Uhr, befuhr die 44-jährige Fahrerin eins Pkw Dacia die K 111 aus Richtung B 90 kommend in Richtung Sundremda. Die Fahrerin kommt nach einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Das Fahrzeug wird nach dem Aufprall zurück auf die Straße geschleudert, der Pkw fängt Feuer ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 03:45

    LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Gefährdungsdelikt im Straßenverkehr

    Schleiz (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr wurde die Polizei in die Geraer Straße nach Schleiz gerufen. Laut Zeugenaussage würden dort mehrere Personen auf die Straße springen und Fahrzeuge anhalten. Mehrere Verkehrsteilnehmer hätten bereits sogenannte "Gefahrenbremsungen" einleiten müssen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Vor Ort konnten die stark ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren