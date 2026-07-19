Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Nichtzugelassenes Kraftrad ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt
Bad Blankenburg (ots)
Am Samstag, gegen 19:45 Uhr, wurde in Bad Blankenburg ein Fahrzeugführer mit einem nicht zugelassenen Kraftrad festgestellt. Bei der durchgeführten Kontrolle des 42-jährigen Kradfahres stellte sich weiterhin heraus, dass dieser nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist und er das Motorrad unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst, die Weiterfahrt unterbunden und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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