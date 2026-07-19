Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Saalfeld (ots)

Bad Lobenstein.

Am Sonntag, 19.07.2026 kurz nach Mitternacht erreichte die Polizei in Schleiz die Mitteilung über einen Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw auf der B90 , Abzweig L1095, der sogenannten "Trompete", eine Leitplanke durchbrach und anschließend auf dem Feld zum Stehen kam. Am Unfallort konnten durch die Beamten der verunfallte Pkw Toyota sowie 5 Personen angetroffen werden, wobei alle unverletzt waren. Die mögliche Ursache des Unfalls konnte schnell ermittelt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim 31-Jährigen ukrainischen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 2,26 Promille. Mit dem nun Beschuldigten einer Verkehrsstraftat wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Der beschädigte Pkw musste vom Unfallort durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen werden.

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