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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Fahrzeug ausgebrannt

Sundremda (ots)

Am Freitag, gegen 19:30 Uhr, befuhr die 44-jährige Fahrerin eins Pkw Dacia die K 111 aus Richtung B 90 kommend in Richtung Sundremda. Die Fahrerin kommt nach einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Das Fahrzeug wird nach dem Aufprall zurück auf die Straße geschleudert, der Pkw fängt Feuer und brennt komplett aus. Die Fahrerin, welche den Pkw noch rechtzeitig verlassen konnte, wurde durch den Unfall leicht verletzt und ins Klinikum verbracht. Das brennende Fahrzeug konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht und im Anschluss durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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