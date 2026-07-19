Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Gefährdungsdelikt im Straßenverkehr

Schleiz (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr wurde die Polizei in die Geraer Straße nach Schleiz gerufen. Laut Zeugenaussage würden dort mehrere Personen auf die Straße springen und Fahrzeuge anhalten. Mehrere Verkehrsteilnehmer hätten bereits sogenannte "Gefahrenbremsungen" einleiten müssen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Vor Ort konnten die stark angetrunkenen Personen schließlich angetroffen werden. Es wurde eine Anzeige wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet. Aufgrund des renitenten Verhaltens wurde einer der Beteiligten schließlich in Polizeigewahrsam genommen.

Die Polizei sucht nunmehr weitere betroffene Verkehrsteilnehmer. Wer kann Angaben zum Sachverhalt tätigen? Insbesondere wird ein involvierter Kleinkraftradfahrer gesucht, welcher laut Zeugenaussage angehalten und fast vom Moped gezogen wurde. Hinweise bitte an die PI Saale-Orla unter der Rufnummer 03663 4310. Das Aktenzeichen lautet 0180761/2026.

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