PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Gefährdungsdelikt im Straßenverkehr

Schleiz (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr wurde die Polizei in die Geraer Straße nach Schleiz gerufen. Laut Zeugenaussage würden dort mehrere Personen auf die Straße springen und Fahrzeuge anhalten. Mehrere Verkehrsteilnehmer hätten bereits sogenannte "Gefahrenbremsungen" einleiten müssen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Vor Ort konnten die stark angetrunkenen Personen schließlich angetroffen werden. Es wurde eine Anzeige wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet. Aufgrund des renitenten Verhaltens wurde einer der Beteiligten schließlich in Polizeigewahrsam genommen.

Die Polizei sucht nunmehr weitere betroffene Verkehrsteilnehmer. Wer kann Angaben zum Sachverhalt tätigen? Insbesondere wird ein involvierter Kleinkraftradfahrer gesucht, welcher laut Zeugenaussage angehalten und fast vom Moped gezogen wurde. Hinweise bitte an die PI Saale-Orla unter der Rufnummer 03663 4310. Das Aktenzeichen lautet 0180761/2026.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 11:57

    LPI-SLF: Geschädigte von aufgefundenem Diebesgut gesucht

    Pößneck/ Saale-Orla-Kreis (ots) - Ende Januar kam es in der Pößnecker Bahnhofstraße zu einem Einbruch in ein Taxiunternehmen - es wurde dazu bereits am 02.02.2026 polizeilich berichtet. Die anschließenden Ermittlungen der KPI Saalfeld ergaben dann Hinweise auf drei mögliche Täter im Alter von 18, 26 und 28 Jahren, bei welchen im Laufe der Ermittlungen Durchsuchungen durchgeführt wurden. Im Rahmen dieser ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 11:10

    LPI-SLF: Geschädigte von aufgefundenem Diebesgut gesucht

    Pößneck/ Saale-Orla-Kreis (ots) - Ende Januar kam es in der Pößnecker Bahnhofstraße zu einem Einbruch in ein Taxiunternehmen - es wurde dazu bereits am 02.02.2026 polizeilich berichtet. Die anschließenden Ermittlungen der KPI Saalfeld ergaben dann Hinweise auf drei mögliche Täter im Alter von 18, 26 und 28 Jahren, bei welchen im Laufe der Ermittlungen Durchsuchungen durchgeführt wurden. Im Rahmen dieser ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren