Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

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Schleiz (ots)

Seit dem 18.07.2026 wird der 90-jährige Otto Franz Josef Riedel aus Schleiz vermisst. Der Vermisste verließ in den Nachmittagsstunden seine Wohnung im sogenannten "Atriumhaus" und kehrte nicht mehr zurück. Durch Pflegekräfte wurde schließlich die Polizei informiert welche unverzüglich eine Fahndung unter Einbindung eines Fährtenspürhundes und des Polizeihubschraubers einleitete. Da diese gesamten Maßnahmen leider nicht zum Auffinden des Vermissten führten wird nunmehr auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Herr Riedel kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 170 cm groß

- schmale bzw. schmächtige Statur

- weiße Haare

- Dreitagebart

- Bekleidung unbekannt

Wer kann sachdienliche Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten tätigen? Hinweise bitte an die PI Saale-Orla unter der Rufnummer 03663 4310 oder an jede andere Polizeidienststelle.

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