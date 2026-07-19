PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person
  • Bild-Infos
  • Download

Schleiz (ots)

Seit dem 18.07.2026 wird der 90-jährige Otto Franz Josef Riedel aus Schleiz vermisst. Der Vermisste verließ in den Nachmittagsstunden seine Wohnung im sogenannten "Atriumhaus" und kehrte nicht mehr zurück. Durch Pflegekräfte wurde schließlich die Polizei informiert welche unverzüglich eine Fahndung unter Einbindung eines Fährtenspürhundes und des Polizeihubschraubers einleitete. Da diese gesamten Maßnahmen leider nicht zum Auffinden des Vermissten führten wird nunmehr auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Herr Riedel kann wie folgt beschrieben werden:

   - ca. 170 cm groß
   - schmale bzw. schmächtige Statur
   - weiße Haare
   - Dreitagebart
   - Bekleidung unbekannt

Wer kann sachdienliche Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten tätigen? Hinweise bitte an die PI Saale-Orla unter der Rufnummer 03663 4310 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 11:57

    LPI-SLF: Geschädigte von aufgefundenem Diebesgut gesucht

    Pößneck/ Saale-Orla-Kreis (ots) - Ende Januar kam es in der Pößnecker Bahnhofstraße zu einem Einbruch in ein Taxiunternehmen - es wurde dazu bereits am 02.02.2026 polizeilich berichtet. Die anschließenden Ermittlungen der KPI Saalfeld ergaben dann Hinweise auf drei mögliche Täter im Alter von 18, 26 und 28 Jahren, bei welchen im Laufe der Ermittlungen Durchsuchungen durchgeführt wurden. Im Rahmen dieser ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 11:10

    LPI-SLF: Geschädigte von aufgefundenem Diebesgut gesucht

    Pößneck/ Saale-Orla-Kreis (ots) - Ende Januar kam es in der Pößnecker Bahnhofstraße zu einem Einbruch in ein Taxiunternehmen - es wurde dazu bereits am 02.02.2026 polizeilich berichtet. Die anschließenden Ermittlungen der KPI Saalfeld ergaben dann Hinweise auf drei mögliche Täter im Alter von 18, 26 und 28 Jahren, bei welchen im Laufe der Ermittlungen Durchsuchungen durchgeführt wurden. Im Rahmen dieser ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 09:20

    LPI-SLF: Brand in der Thüringen Klinik

    Saalfeld (ots) - Am Donnerstag, gegen 20.10 Uhr, wurde der Saalfelder Polizei ein Brand in der Thüringen Klinik gemeldet. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Brandausbruch in einem Zimmer im 3. Obergeschoss. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Bereiche konnte durch das zügige Eingreifen der eingesetzten Feuerwehr verhindert werden. Die 11 evakuierten Patienten wurden auf andere Stationen verlegt. Gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren