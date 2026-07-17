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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschädigte von aufgefundenem Diebesgut gesucht

Pößneck/ Saale-Orla-Kreis (ots)

Ende Januar kam es in der Pößnecker Bahnhofstraße zu einem Einbruch in ein Taxiunternehmen - es wurde dazu bereits am 02.02.2026 polizeilich berichtet.

Die anschließenden Ermittlungen der KPI Saalfeld ergaben dann Hinweise auf drei mögliche Täter im Alter von 18, 26 und 28 Jahren, bei welchen im Laufe der Ermittlungen Durchsuchungen durchgeführt wurden.

Im Rahmen dieser Durchsuchungen wurde zahlreiches, verschiedenes Diebesgut aufgefunden, welches teilweise keinen Geschädigten zugeordnet werden kann.

In dem Zusammenhang wurden durch die KPI Saalfeld mehr als hundert Bilder aufgefundener Gegenstände veröffentlicht.

Mögliche Geschädigte sollen sich vorab, wenn sie glauben persönliche Gegenstände wiederzuerkennen, mit dem Sachbearbeiter der KPI Saalfeld telefonisch in Verbindung setzen - 03672- 417 2439.

Darüber hinaus ist noch ein Eigentumsnachweis in geeigneter Form erforderlich.

Das polizeiliche Aktenzeichen lautet: 0026610/2026

Unter folgender Verlinkung zur Website der Landespolizeiinspektion Saalfeld sind die besagten Gegenstände aufgelistet: https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpisaalfeld/aktuelle-publikationen/presseveroeffentlichungen

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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