Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand in der Thüringen Klinik

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag, gegen 20.10 Uhr, wurde der Saalfelder Polizei ein Brand in der Thüringen Klinik gemeldet. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Brandausbruch in einem Zimmer im 3. Obergeschoss. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Bereiche konnte durch das zügige Eingreifen der eingesetzten Feuerwehr verhindert werden. Die 11 evakuierten Patienten wurden auf andere Stationen verlegt. Gegen 21.00 Uhr war das Feuer gelöscht. Von den Patienten wurde keiner verletzt. Im Rahmen der Brandbekämpfung zog sich ein Feuerwehrmann eine leichte Verletzung zu. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Saalfeld hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Weitere Erkenntnisse liegen derzeit nicht vor.

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