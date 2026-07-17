Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Leutenberg (ots)
Am Donnerstag, gegen 15.40 Uhr, befuhr die 72-jährige Fahrerin eines PKW die Wurzbacher Straße/B90 aus Richtung Leutenberg kommend in Richtung Grünau. In der Ortslage Leutenberg kam sie aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem geparkten PKW. Die Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
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