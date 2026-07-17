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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Leutenberg (ots)

Am Donnerstag, gegen 15.40 Uhr, befuhr die 72-jährige Fahrerin eines PKW die Wurzbacher Straße/B90 aus Richtung Leutenberg kommend in Richtung Grünau. In der Ortslage Leutenberg kam sie aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem geparkten PKW. Die Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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