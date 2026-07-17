LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Pößneck (ots) - Am Montag, dem 13. Juli 2026, stellte ein Mann gegen 15.00 Uhr sein mit einem Faltschloss gesichertes Pedelec der Marke Cube in der Farbe grün am Fahrradständer des Unteren Bahnhofs in der Saalbahnstraße in Pößneck ab. Als er gegen 17.30 Uhr zu seinem Fahrrad zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelte es sich um ein angeschlossenes ein Pedelec der Marke Cube ...

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