Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Diebstahl eines Pedelecs gesucht

Pößneck (ots)

Am Montag, dem 13. Juli 2026, stellte ein Mann gegen 15.00 Uhr sein mit einem Faltschloss gesichertes Pedelec der Marke Cube in der Farbe grün am Fahrradständer des Unteren Bahnhofs in der Saalbahnstraße in Pößneck ab. Als er gegen 17.30 Uhr zu seinem Fahrrad zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest.

Bei dem gestohlenen Fahrrad handelte es sich um ein angeschlossenes ein Pedelec der Marke Cube in der Farbe grün. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrrads oder zu verdächtigen Personen im Zusammenhang mit dem Diebstahl geben können, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden. Bitte geben Sie dabei die Vorgangsnummer 0177253 an.

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