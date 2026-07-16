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LPI-SLF: Mutmaßlicher Dieb mit möglichem Diebesgut festgestellt - Zeugen und Eigentümer gesucht

LPI-SLF: Mutmaßlicher Dieb mit möglichem Diebesgut festgestellt - Zeugen und Eigentümer gesucht
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Sonneberg/Neustadt bei Coburg (ots)

Am Donnerstag, dem 16.07.2026, gegen 07.30 Uhr, stellten Polizeibeamte nach dem Hinweis einer aufmerksamen Zeugin einen 38-jährigen Mann fest, der mit einem Fahrrad und einem Anhänger unterwegs war. Auf dem Anhänger befanden sich verschiedene Gegenstände, bei denen sich im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen der Verdacht erhärtete, dass sie aus Diebstählen stammen könnten.

Die Polizei hat die Gegenstände sichergestellt und sucht nun deren rechtmäßige Eigentümer sowie Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass die sichergestellten Sachen aus Diebstählen im Bereich Sonneberg oder dem benachbarten Neustadt bei Coburg stammen.

Wer die Gegenstände wiedererkennt, Angaben zu deren Herkunft machen kann oder in der Nacht beziehungsweise den frühen Morgenstunden des Donnerstags verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem Diebstahl gemacht hat, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0178276/2026 bei der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Telefonnummer 0361 574376100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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