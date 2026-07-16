Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Verkehrsunfälle zwischen Pkw und Fahrrad - zwei Personen leicht verletzt

Rudolstadt (ots)

Am Mittwoch, dem 15.07.2026, ereigneten sich in Rudolstadt zwei Verkehrsunfälle zwischen Pkw und Radfahrern, bei denen jeweils eine Person leicht verletzt wurde.

Gegen 07.00 Uhr kam es an der Kreuzung Klinghammer Straße/Keilhauer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer die Klinghammer Straße und wollte in die Keilhauer Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen Radfahrer, sodass es zur Kollision kam. Der Radfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ein weiterer Unfall ereignete sich an der Kreuzung Berthold-Rein-Straße/Caspar-Schulte-Straße. Nach ersten Erkenntnissen übersah eine 38-jährige Pkw-Fahrerin beim Abbiegen eine 59-jährige Radfahrerin. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch die Radfahrerin stürzte und sich ebenfalls leicht verletzte. Auch hier entstand Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genauen Unfallhergängen in beiden Fällen aufgenommen.

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