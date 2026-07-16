Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten - Ermittlungen dauern an

Oerlsdorf/ Mupperg (ots)

Zwischen Oerlsdorf und Mupperg kam es am gestrigen Morgen kurz nach 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Eine 79-jährige Pkw-Fahrerin war im Bereich der Mittleren Straße unterwegs und beabsichtigte, auf die Oerlsdorfer Straße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw eines 41-jährigen Mannes.

Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und wurden medizinisch versorgt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Ortsverbindungsstraße zwischen Mupperg und Oerlsdorf im Bereich des Abzweigs Rohof zeitweise gesperrt.

Bei der mutmaßlichen Unfallverursacherin ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholeinwirkung. Im Krankenhaus wurde deshalb eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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