Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Gräfenthal (ots)

Am Mittwoch, dem 15.07.2026, gegen 16.45 Uhr befuhr ein 15-jähriger Mopedfahrer die Straße von Großneundorf in Richtung Gräfenthal.

In einer Kurve kam ihm eine 54-jährige Pkw-Fahrerin entgegen. Die Pkw-Fahrerin hat, möglicherweise, die Kurve in einem zu großen Bogen durchfahren. Der 15-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Moped und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Zu einer Kollision zwischen dem Moped und dem Pkw kam es nicht. An dem Zweirad entstand Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Dabei wird unter anderem geprüft, ob einer der Beteiligten gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hat oder andere Umstände zu dem Sturz geführt haben.

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