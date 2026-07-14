Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle - Pkw mit 94 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen
Uhlstädt-Kirchhasel (ots)
In der Straße "Alt Saale" in Uhlstädt-Kirchhasel führte die Polizei am Montagnachmittag, dem 13.07.2026, Geschwindigkeitskontrollen durch.
Insgesamt wurden 337 Fahrzeuge gemessen. Dabei stellten die Beamten 48 Geschwindigkeitsverstöße fest.
Den Spitzenwert erreichte ein Pkw-Fahrer, der mit 94 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs war. Ihn erwarten nun ein empfindliches Bußgeld, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot.
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