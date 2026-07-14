PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle - Pkw mit 94 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

In der Straße "Alt Saale" in Uhlstädt-Kirchhasel führte die Polizei am Montagnachmittag, dem 13.07.2026, Geschwindigkeitskontrollen durch.

Insgesamt wurden 337 Fahrzeuge gemessen. Dabei stellten die Beamten 48 Geschwindigkeitsverstöße fest.

Den Spitzenwert erreichte ein Pkw-Fahrer, der mit 94 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs war. Ihn erwarten nun ein empfindliches Bußgeld, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 09:07

    LPI-SLF: Pkw-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab - Atemalkoholtest ergibt über 2,1 Promille

    Saalfeld (ots) - Am Montag, dem 13.07.2026, befuhr ein 26-jähriger Fahrer eines VW gegen 21:30 Uhr die Pößnecker Straße in Saalfeld in Richtung B 281. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Leitplanke und geriet anschließend auf die Gegenfahrbahn. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb der Fahrer unverletzt. An dem Fahrzeug ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 07:11

    LPI-SLF: Vermisste 14-Jährige ist wieder da

    Pößneck (ots) - Hiermit wird die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit dem 07.07.2026 aus einer Jugendeinrichtung in Pößneck vermissten 14-Jährigen zurückgenommen. Die Jugendliche konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung sowie den Medien für die umfangreiche Unterstützung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 14:29

    LPI-SLF: Aus Grün wird Blau - neue Dienstausweise für Thüringer Polizeibeamte

    Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla & Sonneberg (ots) - Auch die Kolleginnen und Kollegen der Landespolizeiinspektion Saalfeld erhalten schrittweise den neuen Dienstausweis der Thüringer Polizei-siehe diesbezüglich "Pressemeldung der Landespolizeidirektion Thüringen vom 13.07.2026." Der neue, fälschungssichere Dienstausweis im Chipkartenformat ersetzt nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren