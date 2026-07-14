Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab - Atemalkoholtest ergibt über 2,1 Promille

Saalfeld (ots)

Am Montag, dem 13.07.2026, befuhr ein 26-jähriger Fahrer eines VW gegen 21:30 Uhr die Pößnecker Straße in Saalfeld in Richtung B 281. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Leitplanke und geriet anschließend auf die Gegenfahrbahn.

Nach bisherigen Erkenntnissen blieb der Fahrer unverletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 26-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Im Krankenhaus erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Zudem stellten die Polizeibeamten den Führerschein des 26-Jährigen sicher.

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