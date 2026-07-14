Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Vermisste 14-Jährige ist wieder da
Pößneck (ots)
Hiermit wird die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit dem 07.07.2026 aus einer Jugendeinrichtung in Pößneck vermissten 14-Jährigen zurückgenommen.
Die Jugendliche konnte wohlbehalten aufgefunden werden.
Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung sowie den Medien für die umfangreiche Unterstützung.
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