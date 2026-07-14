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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisste 14-Jährige ist wieder da

Pößneck (ots)

Hiermit wird die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit dem 07.07.2026 aus einer Jugendeinrichtung in Pößneck vermissten 14-Jährigen zurückgenommen.

Die Jugendliche konnte wohlbehalten aufgefunden werden.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung sowie den Medien für die umfangreiche Unterstützung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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