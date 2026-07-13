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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach Hailie-Abigale Nolting

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach Hailie-Abigale Nolting
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Saalfeld (ots)

Seit dem 07.07.2026 wird die 14-jährige Hailie-Abigale Nolting aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Pößneck vermisst. Die Vermisste verließ gegen 18:30 Uhr die Einrichtung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

   - europäischer Phänotyp
   - circa 165cm groß
   - kräftige Statur
   - hellbraune, lange Haare

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663 4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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