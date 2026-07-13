Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchte Brandstiftung an Wanderschutzhütte - Polizei sucht Zeugen

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Mittwoch, dem 08.07.2026, kam es gegen 16.00 Uhr im Bereich der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Sonneberg zu einer versuchten Brandstiftung.

Bislang unbekannte Täter entzündeten mittels Streichhölzern einen Papierhaufen unter einer dreiecksförmigen Wanderschutzhütte. Die Schutzhütte befindet sich im Wald an einem Feldweg nahe der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, sodass glücklicherweise kein Sachschaden entstand.

Angesichts der derzeitigen trockenen Witterung hätte der Vorfall jedoch deutlich schwerwiegendere Folgen haben können.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen. Wer am Mittwoch, dem 08.07.2026, gegen 16.00 Uhr oder bereits im Vorfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wanderschutzhütte beziehungsweise auf den angrenzenden Wald- und Feldwegen bemerkt hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg zu melden.

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