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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Störung der Totenruhe und Diebstahl von Buntmetall auf Friedhof - Polizei sucht Zeugen bzw. Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes

LPI-SLF: Störung der Totenruhe und Diebstahl von Buntmetall auf Friedhof - Polizei sucht Zeugen bzw. Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes
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Sonneberg-Bettelhecken (ots)

Die Polizeiinspektion Sonneberg ermittelt wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe sowie des Diebstahls von Buntmetall und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, dem 05.07., und Mittwochabend, dem 08.07., entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Grab auf dem Friedhof in Sonneberg-Bettelhecken eine am Grabstein befestigte Kupferrose. Die Rose war mit Schrauben am Grabstein angebracht und wurde nach bisherigen Erkenntnissen gewaltsam entfernt.

Der geschädigte Witwer stellte den Diebstahl bei einem Besuch des Grabes seiner verstorbenen Ehefrau fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Unabhängig vom materiellen Wert stellt die Tat einen besonders pietätlosen Eingriff in die Totenruhe dar, da es sich bei der Kupferrose um ein persönliches Erinnerungsstück an die Verstorbene handelte.

Die Polizeiinspektion Sonneberg bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Kupferrose geben können, sich zu melden. Auch Personen oder Betriebe, denen eine derartige Kupferrose zum Verkauf oder Ankauf angeboten wird, werden gebeten, die Polizei zu informieren.

Darüber hinaus richtet die Polizei einen eindringlichen Appell an die bislang unbekannten Täter. Unabhängig von den strafrechtlichen Ermittlungen soll die entwendete Kupferrose unverzüglich wieder an dem rechtmäßigen Grab hinterlegt oder auf andere Weise zurückzugeben werden. Damit könnte dem geschädigten Witwer in seiner Trauer zumindest ein Teil des entstandenen immateriellen Schadens genommen werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter der Telefonnummer 0361 57 43-76025 unter Angabe des Aktenzeichens 01-71-265 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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