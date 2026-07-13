PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer unter Alkoholeinfluss

Rudolstadt (ots)

Am Sonntag, den 12.07.2026, kontrollierten Polizeibeamte gegen 23:20 Uhr in der Theodor-Neubauer-Straße in Rudolstadt einen 37-jährigen Pkw-Fahrer.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Im Krankenhaus erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Zudem stellten die Beamten den Führerschein des 37-Jährigen sicher.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 10:42

    LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung in der Herbert-Stauch-Straße

    Rudolstadt (ots) - In der Herbert-Stauch-Straße in Rudolstadt führte die Polizei am Sonntag, dem 12.07.2026, Geschwindigkeitsmessungen durch. In dem überwachten Bereich gilt für Pkw eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Von insgesamt 2.791 gemessenen Fahrzeugen waren 303 zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter passierte die Messstelle mit 125 km/h. Den Fahrer erwarten nun ein empfindliches Bußgeld sowie ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 11:25

    LPI-SLF: Fahrzeug landet nach Vorfahrtsfehler im Graben

    Paska / Saale-Orla-Kreis (ots) - Am Samstag gegen 16:45 Uhr kam es zwischen Paska und Linkenmühle zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr eine 83-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Citroen vom Campingplatz Linkenmühle in Richtung Paska. Zur gleichen Zeit fuhr ein 66-jähriger Fahrzeugführer mit seinem BMW von der Linkenmühle ebenfalls in Richtung Paska. Als die Citroenfahrerin auf die Ortsverbindungsstraße fahren ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 09:36

    LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr zum Vogelschießen

    Sonneberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (11.07. - 12.07.26) wurden im Sonneberger Stadtgebiet gleich zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer durch die Polizei gestoppt. Zunächst traf es den 24-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Coburger Allee, der mit 1,44 Promille die gesetzliche Grenze überschritt. Hierbei wird nochmals darauf hingewiesen, dass auch bei E-Scootern die 0,5-Promille-Grenze gilt. Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren