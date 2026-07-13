Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer unter Alkoholeinfluss

Rudolstadt (ots)

Am Sonntag, den 12.07.2026, kontrollierten Polizeibeamte gegen 23:20 Uhr in der Theodor-Neubauer-Straße in Rudolstadt einen 37-jährigen Pkw-Fahrer.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Im Krankenhaus erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Zudem stellten die Beamten den Führerschein des 37-Jährigen sicher.

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