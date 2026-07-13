Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung in der Herbert-Stauch-Straße
Rudolstadt (ots)
In der Herbert-Stauch-Straße in Rudolstadt führte die Polizei am Sonntag, dem 12.07.2026, Geschwindigkeitsmessungen durch. In dem überwachten Bereich gilt für Pkw eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.
Von insgesamt 2.791 gemessenen Fahrzeugen waren 303 zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter passierte die Messstelle mit 125 km/h. Den Fahrer erwarten nun ein empfindliches Bußgeld sowie ein Fahrverbot.
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