Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung in der Herbert-Stauch-Straße

Rudolstadt (ots)

In der Herbert-Stauch-Straße in Rudolstadt führte die Polizei am Sonntag, dem 12.07.2026, Geschwindigkeitsmessungen durch. In dem überwachten Bereich gilt für Pkw eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Von insgesamt 2.791 gemessenen Fahrzeugen waren 303 zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter passierte die Messstelle mit 125 km/h. Den Fahrer erwarten nun ein empfindliches Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

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