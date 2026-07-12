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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug landet nach Vorfahrtsfehler im Graben

Paska / Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 16:45 Uhr kam es zwischen Paska und Linkenmühle zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr eine 83-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Citroen vom Campingplatz Linkenmühle in Richtung Paska. Zur gleichen Zeit fuhr ein 66-jähriger Fahrzeugführer mit seinem BMW von der Linkenmühle ebenfalls in Richtung Paska. Als die Citroenfahrerin auf die Ortsverbindungsstraße fahren wollte, missachtete sie die Vorfahrt des BMW und es kam zur Kollision. Hierbei prallte der Citroen gegen das Heck des BMW und geriet ins Schleudern, wodurch der Citroen nach rechts von der Fahrbahn abkam, ein Verkehrsschild überfuhr und im Graben zum Stehen kam. Personen wurden nicht verletzt, es entstand ein Gesamtschaden von ca. 18.000 Euro. Der Citroen war nicht mehr fahrtauglich und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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