PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: betrunken mit E-Bike unterwegs

Saalfeld (ots)

Samstagabend kam ein 56 Jahre alter E-Bike-Fahrer in der Saalfelder Fleischgasse zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Ob die 1,23 Promille ursächlich waren, dass er gegen den linken Randstein fuhr, ist nicht bekannt. Nach der ärztlichen Versorgung wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 12.07.2026 – 08:58

    LPI-SLF: Spur der Verwüstung

    Königsee (ots) - Kurz vor 6 Uhr wurde am Samstagmorgen bekannt, dass in Königsee die Heckscheibe eines Pkw eingeworfen wurde. Der Mitteiler wurde durch einen Knall aus dem Schlaf gerissen. Kurz nach 6 Uhr wurde bekannt, dass die Bushaltestelle in Oberköditz beschädigt ist. Die eingesetzte Streife nahm am Ende die Beschädigung von 20 Fahrzeugen, zwei Bushaltestellen und einem Briefkasten in Königsee und Oberköditz auf. In einem Fall wurde ein ca. 38 x 23,5 cm großer ...

    mehr
  • 11.07.2026 – 11:17

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

    Gefell, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am Freitag gegen 18:00 Uhr ereignete sich in der Ortslage Gefell/Dobareuth ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Dabei fuhr eine 48-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Volvo von Hirschberg nach Dobareuth und hatte am Abzweig die Absicht auf die B2 in Richtung Gefell abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 33-jährigen Vw-Fahrer, welcher die B2 befuhr und vorfahrtsberechtigt war. ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 16:29

    LPI-SLF: Zeugen zu Unerlaubten Entfernen vom Unfallort gesucht

    Schleiz/Remptendorf (ots) - In Schleiz befuhr ein 54-jähriger Fahrer eines Pedelecs die Hofer Straße stadteinwärts. Höhe der Einmündung An der Sommerbank beabsichtigte der Zweiradfahrer nach links in Ri. Tierheim zu fahren. Aus Ri. Tierheim kam dem Radfahrer ein weißer Transporter entgegen, so dass der Pedelecfahrer erschrag, bremste und stürzte. Der Fahrer des Transporters stieg kurz aus seinem Kfz, entschuldigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren