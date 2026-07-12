Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: betrunken mit E-Bike unterwegs
Saalfeld (ots)
Samstagabend kam ein 56 Jahre alter E-Bike-Fahrer in der Saalfelder Fleischgasse zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Ob die 1,23 Promille ursächlich waren, dass er gegen den linken Randstein fuhr, ist nicht bekannt. Nach der ärztlichen Versorgung wurde eine Blutentnahme veranlasst.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell