LPI-SLF: betrunken mit E-Bike unterwegs

Königsee (ots) - Kurz vor 6 Uhr wurde am Samstagmorgen bekannt, dass in Königsee die Heckscheibe eines Pkw eingeworfen wurde. Der Mitteiler wurde durch einen Knall aus dem Schlaf gerissen. Kurz nach 6 Uhr wurde bekannt, dass die Bushaltestelle in Oberköditz beschädigt ist. Die eingesetzte Streife nahm am Ende die Beschädigung von 20 Fahrzeugen, zwei Bushaltestellen und einem Briefkasten in Königsee und Oberköditz auf. In einem Fall wurde ein ca. 38 x 23,5 cm großer ...

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