Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Spur der Verwüstung

Königsee (ots)

Kurz vor 6 Uhr wurde am Samstagmorgen bekannt, dass in Königsee die Heckscheibe eines Pkw eingeworfen wurde. Der Mitteiler wurde durch einen Knall aus dem Schlaf gerissen. Kurz nach 6 Uhr wurde bekannt, dass die Bushaltestelle in Oberköditz beschädigt ist. Die eingesetzte Streife nahm am Ende die Beschädigung von 20 Fahrzeugen, zwei Bushaltestellen und einem Briefkasten in Königsee und Oberköditz auf. In einem Fall wurde ein ca. 38 x 23,5 cm großer Gasbetonstein genutzt, welcher sichergestellt wurde. Es wird von einem Sachschaden von mindestens 25.000 Euro ausgegangen. Gegen Mittag wurde eine Person beobachtet, die Steine auf ein Fahrzeug wirft. Diese konnte durch die Beamten festgestellt werden. Es handelt sich um einen 26-jährigen, der aufgrund eines Haftbefehls festgenommen und in der Nacht in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Ob der Mann alle Beschädigungen begangen hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Aus diesem Grund werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, unter Angabe der Vorgangsnummer 0173884, zu melden. Vielleicht gibt es auch Videoaufnahmen, die der Polizei zur Verfügung gestellt werden können.

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