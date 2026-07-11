Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Gefell, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 18:00 Uhr ereignete sich in der Ortslage Gefell/Dobareuth ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Dabei fuhr eine 48-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Volvo von Hirschberg nach Dobareuth und hatte am Abzweig die Absicht auf die B2 in Richtung Gefell abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 33-jährigen Vw-Fahrer, welcher die B2 befuhr und vorfahrtsberechtigt war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeugführer leicht verletzt und zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

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