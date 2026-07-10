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LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach 23-jähriger Alina Rogge

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach 23-jähriger Alina Rogge
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Saalfeld/ Jena/ Frankreich (ots)

Seit dem gestrigen Vormittag wird die 23-jährige Alina Rogge aus Saalfeld vermisst. Die junge Frau wurde zuletzt am Montag, dem 06. Juli 2026, in einer Gemeinschaftsunterkunft in Rudolstadt gesehen, wo sie sich bei ihrem Freund aufgehalten haben soll. Seit diesem Zeitpunkt fehlt von beiden jede Spur. Ermittlungen und Hinweisen, wonach sich die Vermissten möglicherweise im Raum Jena oder Leipzig aufgehalten haben könnten, wurde bereits nachgegangen. Diese führten bislang nicht zum Antreffen der Gesuchten. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist zudem nicht auszuschließen, dass sich Alina Rogge gemeinsam mit ihrem Freund inzwischen in Frankreich aufhält. Die Fahndungsmaßnahmen wurden daher entsprechend erweitert.

Personenbeschreibung:

   - scheinbares Alter: 20 bis 25 Jahre
   - etwa 1,70 Meter groß
   - schlanke Statur
   - schwarz gefärbte, glatte, schulterlange Haare
   - u.a. verwaschene Aussprache durch geistige Beeinträchtigung

Zur Bekleidung sowie zu mitgeführten Taschen oder Rucksäcken liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Alina nimmt jede Polizeidienststelle, bevorzugt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld, unter der Telefonnummer 03672 4161464 entgegen.

Die Polizei appelliert zudem an die Vermisste: Sie wird dringend gebeten, sich bei ihren Eltern oder einer Polizeidienststelle zu melden, damit ihr Wohlergehen geklärt werden kann.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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