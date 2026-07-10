Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfall und Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gesucht

Bad Lobenstein (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Bad Lobenstein ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet dringend um Zeugenhinweise.

Am Samstag, dem 20. Juni 2026, kam es zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr im Langen Weg in Bad Lobenstein, zwischen einer Brücke und dem Abzweig zur Badstebener Straße , zu einem Verkehrsunfall.

Eine 72-jährige Frau befuhr mit ihrem E-Bike den Langen Weg vom Lidl kommend in Richtung Stadtteich bergabwärts. Ihr kamen zwei bislang unbekannte Jungen auf Fahrrädern entgegen, die zunächst nebeneinander fuhren. Kurz vor der Begegnung wechselte einer der Jungen die Fahrbahnseite, sodass die Frau zwischen beiden Radfahrern hindurchfahren musste. Dabei kam sie plötzlich zu Fall.

Als die 72-Jährige wieder zu sich kam, halfen ihr die beiden Jungen auf. Dabei bemerkte sie, dass die drei Fahrräder eng beieinander lagen und teilweise ineinander verkeilt waren. Zudem stellte sie fest, dass die Fahrräder der Jungen mit einem Seil verbunden gewesen sein sollen, welches ihr offenbar zum Verhängnis wurde. Ausssagen der Jugendlichen vor Ort untermauern den Verdacht - so die Angaben der Getstürzten.

Aufgrund dieses Sachverhalts wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Da sich die Frau infolge des Schocks zunächst nach Hause begab, fand kein Personalienaustausch statt. Erst später bemerkte sie Prellungen, Hämatome und Blutergüsse und begab sich in ärztliche Behandlung.

Die Polizei sucht nun die beiden beteiligten Jungen, einen bislang unbekannten männlichen Zeugen mittleren Alters, der den Unfall beobachtet haben soll, sowie weitere unabhängige Zeugen. Hinweise werden bei der Polizei Schleiz unter Angabe der Vorgangsnummer 0166153 entgegengenommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass ein derartiges Verhalten im Straßenverkehr keinesfalls ein harmloser Streich ist. Die Frau wurde nicht unerheblich verletzt; der Vorfall hätte auch deutlich schwerere Folgen haben können. Die beteiligten Jungen und weitere Zeugen werden eindringlich gebeten, sich bei der Polizei zu melden. In Anbetracht des Schockzustandes der Frau liegt lediglich eine vage Personenbeschreibung vor, wonach beide Jungen etwa 12-15 Jahre alt sind und einer der beiden (von größerer Statur) längere, dunkle Haare hatte.

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