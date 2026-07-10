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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte dringen in Firma ein und verursachen hohen Sachschaden - Zeugen gesucht

Sonneberg (ots)

In der Zeit von Dienstagabend, 7. Juli 2026, bis Mittwochmorgen, 8. Juli 2026, drangen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Werkringstraße in Sonneberg ein.

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Betriebsgebäude sowie einer Lagerhalle. Im Inneren verursachten sie erheblichen Sachschaden, der derzeit auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt wird.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter lediglich Getränke im Gesamtwert von rund zehn Euro.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer in den Abend- oder Nachtstunden verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Werkringstraße beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0171747/2026 bei der Sonneberger Polizei unter der Telefonnummer 0361 574376100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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