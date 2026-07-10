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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Frontalzusammenstoß zweier Pkw - eine Person verletzt

Sonneberg (ots)

In der Neuhäuser Straße in Sonneberg kam es am Donnerstag gegen 19.00 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw.

Ein VW Multivan war auf der Köppelsdorfer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenstieß.

Der Fahrer des VW Multivan wurde verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Warum der Fahrer des Multivan auf die Gegenfahrbahn geriet, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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