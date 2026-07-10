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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Scooter-Fahrer mit über 3,0 Promille unterwegs

Pößneck (ots)

Ein 48-jähriger E-Scooter-Fahrer stürzte am Donnerstag, 9. Juli 2026, gegen 20.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mühlstraße in Pößneck ohne erkennbaren Grund und verletzte sich dabei.

Vor Ort leisteten Polizewibemate zunächst Erste-Hilfe. Während der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann alkoholisiert mit dem E-Scooter unterwegs gewesen war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3,0 Promille.

Der 48-Jährige wurde anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung sowie zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Da E-Scooter rechtlich als Kraftfahrzeuge eingestuft werden, gelten für deren Fahrer dieselben Alkoholgrenzwerte wie beispielsweise für Fahrer von Pkw oder Motorrädern.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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