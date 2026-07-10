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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B88

Bad Blankenburg (ots)

Auf der B88 zwischen Bad Blankenburg und Schwarza kam es am Donnerstag, 9. Juli 2026, gegen 16.45 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw.

Ein BMW-Fahrer war aus Richtung Schwarza in Richtung Bad Blankenburg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Audi.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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