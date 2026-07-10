Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand einer Baustellenabsperrung - Tatbeteiligung von Kindern wird geprüft

Wurzbach (ots)

Gestern Abend wurden Feuerwehr und Polizei kurz nach 21:00 Uhr aufgrund einer brennenden Baustellenabsperrung in der Lehestener Straße in Wurzbach alarmiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zügig löschen. Vor Ort trafen die Beamten auf einen neunjährigen Jungen, der angab, gemeinsam mit einem elfjährigen Jungen die Baustellenabsperrung in Brand gesetzt zu haben. Die beiden Kinder wurden anschließend im Beisein ihrer Eltern befragt. Nach bisherigen Erkenntnissen hantierten die Kinder mutmaßlich mit einer Deodorantdose. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Baustellenabsperrung ist nicht bekannt.

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