Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Mopedfahrerin
Triptis (ots)
Gestern ereignete sich kurz nach 17:00 Uhr in der Aumaischen Straße in Triptis ein Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige Mopedfahrerin leicht verletzt wurde.
Die Jugendliche befuhr mit ihrem Moped die Aumaische Straße in Richtung Auma. Zeitgleich befuhr ein 66-jähriger Pkw-Fahrer die Straße Am Alten Mühlberge und beabsichtigte, nach links auf die Aumaische Straße abzubiegen. Dabei übersah er die bevorrechtigte Mopedfahrerin, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.
Die 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An dem Moped sowie am Pkw entstand Sachschaden.
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