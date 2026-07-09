Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug gerät in Brand

Bad Blankenburg/Leutnitz (ots)

Ein Pkw war am Donnerstag, dem 09.07.2026, gegen 11:45 Uhr auf der B 88 zwischen Bad Blankenburg und Leutnitz unterwegs, als die Insassen bemerkten, dass mit ihrem Fahrzeug etwas nicht stimmte. Sie hielten daraufhin an und stellte erste Flammen am Fahrzeug fest. Wenig später stand der Pkw in Vollbrand.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort. Nachdem das Fahrzeug nicht mehr brannte, wurden die Überreste abtransportiert.

Die Insassen erlitten einen Schock, glücklicherweise blieben sie ansonsten unverletzt.

Während des Feuerwehreinsatzes sowie der anschließenden Straßenreinigungsarbeiten kam bzw. kommt es im betroffenen Bereich zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Warum das Fahrzeug mit Verbrennungsmotor in Brand geriet, werden die Ermittlungen zeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell