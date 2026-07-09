PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug gerät in Brand

Bad Blankenburg/Leutnitz (ots)

Ein Pkw war am Donnerstag, dem 09.07.2026, gegen 11:45 Uhr auf der B 88 zwischen Bad Blankenburg und Leutnitz unterwegs, als die Insassen bemerkten, dass mit ihrem Fahrzeug etwas nicht stimmte. Sie hielten daraufhin an und stellte erste Flammen am Fahrzeug fest. Wenig später stand der Pkw in Vollbrand.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort. Nachdem das Fahrzeug nicht mehr brannte, wurden die Überreste abtransportiert.

Die Insassen erlitten einen Schock, glücklicherweise blieben sie ansonsten unverletzt.

Während des Feuerwehreinsatzes sowie der anschließenden Straßenreinigungsarbeiten kam bzw. kommt es im betroffenen Bereich zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Warum das Fahrzeug mit Verbrennungsmotor in Brand geriet, werden die Ermittlungen zeigen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 10:50

    LPI-SLF: Aufmerksame Zeugen geben entscheidende Hinweise - Gestohlene Pedelecs sichergestellt

    Sonneberg-Steinbach (ots) - Aufmerksame Zeugen bemerkten gestern Morgen in der Jagdshofer Straße in Sonneberg-Steinbach einen Mann, der sich zunächst fußläufig aus dem Bereich eines dortigen Supermarktes entfernte. Kurze Zeit später kehrte derselbe Mann in zwei voneinander unabhängigen Fällen jeweils mit einem Pedelec zurück. Aufgrund dieses auffälligen ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 09:08

    LPI-SLF: Leichtverletzter Mopedfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw

    Sonneberg (ots) - Gestern Nachmittag ereignete sich gegen 14:00 Uhr in Sonneberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Mopedfahrer leicht verletzt wurde. Der Jugendliche befuhr mit seinem Moped den Bereich vor dem Kaufland-Parkplatz in Richtung Meilschnitzer Straße. Beim Linksabbiegen übersah er einen bevorrechtigten 72-jährigen Fahrer eines VW, der aus ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 08:56

    LPI-SLF: Leichtverletzte Mopedfahrerin nach Verkehrsunfall

    L3002/ Göttengrün (ots) - Gestern Morgen ereignete sich gegen 09:00 Uhr auf der Landesstraße 3002 ein Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Mopedfahrerin leicht verletzt wurde. Die junge Frau befuhr die L 3002 aus Richtung Schleiz kommend in Fahrtrichtung Gefell. Im Bereich des Abzweigs Göttengrün kam sie in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren