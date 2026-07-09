Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Leichtverletzter Mopedfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw
Sonneberg (ots)
Gestern Nachmittag ereignete sich gegen 14:00 Uhr in Sonneberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Mopedfahrer leicht verletzt wurde.
Der Jugendliche befuhr mit seinem Moped den Bereich vor dem Kaufland-Parkplatz in Richtung Meilschnitzer Straße. Beim Linksabbiegen übersah er einen bevorrechtigten 72-jährigen Fahrer eines VW, der aus Richtung Bettelhecken in Fahrtrichtung Mürschnitz unterwegs war. Der Pkw-Fahrer konnte trotz eingeleiteter Bremsung einen Zusammenstoß mit dem Moped nicht mehr verhindern.
Durch die Kollision entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der 15-jährige Mopedfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
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