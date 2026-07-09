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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Leichtverletzte Mopedfahrerin nach Verkehrsunfall

L3002/ Göttengrün (ots)

Gestern Morgen ereignete sich gegen 09:00 Uhr auf der Landesstraße 3002 ein Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Mopedfahrerin leicht verletzt wurde.

Die junge Frau befuhr die L 3002 aus Richtung Schleiz kommend in Fahrtrichtung Gefell. Im Bereich des Abzweigs Göttengrün kam sie in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte sie mit einem Verkehrsschild und kam mit ihrem Moped im Straßengraben zum Liegen.

Die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 3002 zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet. Das beschädigte Moped wurde abgeschleppt. Der zuständige Straßenbaulastträger übernahm die Sicherung und den Austausch des beschädigten Verkehrsschildes.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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