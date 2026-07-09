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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei 13-Jährige mit nicht versichertem Moped unterwegs

Leutenberg/Steinsdorf (ots)

Am Mittwoch, dem 08.07.2026, gegen 22.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte auf einem Feldweg zwischen der Kreisstraße 167 bei Steinsdorf und der Staumauer Hohenwarte zwei 13-Jährige, die mit einem Moped unterwegs waren.

Zuvor hatte ein Traktorfahrer die Polizei informiert, nachdem es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Moped gekommen war, das offenbar von einem Kind gefahren wurde.

Die eingesetzten Beamten konnten das Moped mit zwei 13-jährigen Jungen antreffen. Die Ermittlungen ergaben, dass einer der Jungen das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum geführt hatte.

Bei der Kontrolle stellte sich außerdem heraus, dass für das Moped keine erforderliche Haftpflichtversicherung bestand. Zudem ergaben sich Hinweise auf technische Veränderungen am Fahrzeug, durch die die Betriebserlaubnis erloschen sein könnte. Da beide Jungen erst 13 Jahre alt sind, verfügten sie selbstverständlich auch nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis.

Die Polizei nahm den entsprechenden Sachverhalt auf. Darüber hinaus wird geprüft, ob eine verantwortliche Person den Jungen die Fahrt gestattet hat. Auch dies kann strafrechtliche Konsequenzen haben.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Jungen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Angesichts der aktuell gehäuft auftretenden Verkehrsunfälle sowie der festgestellten Verstöße im Zusammenhang mit Mopeds und Motorrädern weist die Polizei eindringlich auf die geltenden Vorschriften hin.

Motorisierte Zweiräder dürfen im öffentlichen Straßenverkehr nur mit einer gültigen Haftpflichtversicherung gefahren werden. Ebenso führen nicht genehmigte technische Veränderungen regelmäßig zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Solche Manipulationen stellen nicht nur einen Verstoß dar, sondern können die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigen und das Risiko schwerer Verkehrsunfälle deutlich erhöhen.

Die Polizei appelliert daher insbesondere an Eltern und Fahrzeughalter, darauf zu achten, dass Fahrzeuge den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und nur von Personen geführt werden, die im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis sind.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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