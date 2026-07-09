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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Moped fährt auf Pick-up auf - 17-Jährige schwer verletzt

Schmiedefeld/Reichmannsdorf (ots)

Auf der Bundesstraße 281 zwischen Schmiedefeld und Reichmannsdorf kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige Mopedfahrerin schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 38-jähriger Fahrer eines Pick-ups die B 281 von Schmiedefeld in Richtung Reichmannsdorf. Auf Höhe der Einfahrt zur Agrargenossenschaft "Schmiedefelder Alm" beabsichtigte er nach links abzubiegen und verringerte hierzu seine Geschwindigkeit.

Die hinter ihm fahrende 17-jährige Mopedfahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Pick-up auf.

Durch den Zusammenstoß erlitt die Jugendliche schwere, jedoch nach derzeitigem Stand nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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