Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Moped fährt auf Pick-up auf - 17-Jährige schwer verletzt

Schmiedefeld/Reichmannsdorf (ots)

Auf der Bundesstraße 281 zwischen Schmiedefeld und Reichmannsdorf kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige Mopedfahrerin schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 38-jähriger Fahrer eines Pick-ups die B 281 von Schmiedefeld in Richtung Reichmannsdorf. Auf Höhe der Einfahrt zur Agrargenossenschaft "Schmiedefelder Alm" beabsichtigte er nach links abzubiegen und verringerte hierzu seine Geschwindigkeit.

Die hinter ihm fahrende 17-jährige Mopedfahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Pick-up auf.

Durch den Zusammenstoß erlitt die Jugendliche schwere, jedoch nach derzeitigem Stand nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

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