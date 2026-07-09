Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Moped fährt auf Pick-up auf - 17-Jährige schwer verletzt
Schmiedefeld/Reichmannsdorf (ots)
Auf der Bundesstraße 281 zwischen Schmiedefeld und Reichmannsdorf kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige Mopedfahrerin schwer verletzt wurde.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 38-jähriger Fahrer eines Pick-ups die B 281 von Schmiedefeld in Richtung Reichmannsdorf. Auf Höhe der Einfahrt zur Agrargenossenschaft "Schmiedefelder Alm" beabsichtigte er nach links abzubiegen und verringerte hierzu seine Geschwindigkeit.
Die hinter ihm fahrende 17-jährige Mopedfahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Pick-up auf.
Durch den Zusammenstoß erlitt die Jugendliche schwere, jedoch nach derzeitigem Stand nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
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