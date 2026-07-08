Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nachtrag: Motorradfahrer nach Unfall schwerstverletzt: Zeugen gesucht

L1102/ Wernburg/ Pößneck (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch verunfallte ein 16-Jähriger zwischen Wernburg und Pößneck und wurde dadurch schwerstverletzt. Nach Einschätzung von Polizei und Gutachter handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen alleinbeteiligten Unfall. Die mutmaßliche Unfallzeit kann inzwischen auf 02 Uhr bis gegen 04 Uhr morgens festgelegt werden; der Unfallort liegt zwischen Wernburg und Pößneck. Es werden dennoch Zeugen gesucht, die Hinweise zum Fahrverhalten des jungen Mannes mit seinem Motorrad geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz entgegen.

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