Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer nach Unfall schwerstverletzt: Zeugen gesucht

L1102/ Wernburg- Pößneck (ots)

Heute Morgen wurde durch Zeugen ein schwerverletzter Motorradfahrer zwischen Wernburg und Pößneck festgestellt. Kurz nach 04 Uhr wurden Verkehrsteilnehmer auf ein im Straßengraben liegendes Motorrad nach dem Ortsausgang Wernburg in Richtung Pößneck (Landesstraße 1102) aufmerksam, unweit davon lag der schwerverletzte, 16-jährige Fahrer. Zum genauen Unfallzeitpunkt liegen keine Informationen vor. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Jugendliche zwischen 22.00 Uhr bis gegen 04 Uhr morgens gestürzt sein, jedoch werden dringend Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Der junge Fahrer wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Ein am heutigen Vormittag eingesetzter Gutachter wird gemeinsam mit Kollegen der Schleizer Polizei prüfen, ob sich Hinweise auf eine Unfallbeteiligung eines bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers ergeben oder der Verletzte offensichtlich alleinbeteiligt stürzte. Jegliche Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0170323 entgegen.

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