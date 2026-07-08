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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ein Beschuldigter -zahlreiche Strafanzeigen

Sonneberg (ots)

Einmal querbeet durch die geltenden Gesetze - so könnte man einen Einsatz gestern Nachmittag in Sonneberg beschreiben: Zeugen meldeten gegen 16 Uhr in der Göppinger Straße eine Körperverletzung zwischen zwei Personen. Während des Einsatzes wurde jedoch weitaus mehr bekannt. Der junge Mann, der nun mehrfach als Beschuldigter geführt wird, war zunächst ohne Fahrerlaubnis mit einem Motorrad unterwegs. Dieses war nicht zugelassen, jedoch zusätzlich mit einem gefälschten Kennzeichen versehen. Darüber hinaus stand der Kontrollierte unter Drogeneinfluss und hatte weitere Betäubungsmittel bei sich. Neben der Anzeige der wechselseitigen Körperverletzung wurde auch noch ein offener Haftbefehl beim Beschuldigten festgestellt. Die Polizei Sonneberg arbeitet gemeinsam mit der Kriminalpolizeiinspektion alle Fälle auf, die Maßnahmen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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