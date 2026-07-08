Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vegetationsbrand auf rund einem Hektar Fläche

Gräfenthal/Lichtenhain (ots)

Zwischen Gräfenthal und Lichtenhain kam es am Dienstag, dem 7. Juli 2026, zu einem Vegetationsbrand. Betroffen war eine Fläche von etwa einem Hektar.

Die Polizei wurde gegen 14.30 Uhr über den Brand informiert. Durch das Feuer entstand eine starke Rauchentwicklung. Größere Bäume waren nach bisherigen Erkenntnissen nicht betroffen.

Den eingesetzten Feuerwehrkräften gelang es, den Brand gegen 18.00 Uhr unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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