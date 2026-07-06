Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer
Rudolstadt (ots)
Am Samstag, gegen 08.50 Uhr, befuhr der 57-jährige Fahrer eines Pedelec in Rudolstadt die Saalebrücke, aus Richtung Röntgenstraße kommend in Richtung Oststraße. Hier verlor er die Kontrolle über sein Rad und kam zu Fall. Der Mann zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
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