Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: VW ohne Versicherungsschutz
Tegau (ots)
Am Sonntag, den 05.07. wurde gegen 11:55 Uhr eine 28-jährige VW Golf-Fahrerin in der Ortslage Tegau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass der Versicherungsschutz für das Fahrzeug erloschen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Kennzeichen sichergestellt.
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