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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: VW ohne Versicherungsschutz

Tegau (ots)

Am Sonntag, den 05.07. wurde gegen 11:55 Uhr eine 28-jährige VW Golf-Fahrerin in der Ortslage Tegau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass der Versicherungsschutz für das Fahrzeug erloschen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Kennzeichen sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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