Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: E-Scooter-Fahrer unter Einfluss von THC
Pößneck (ots)
Am Sonntag, den 05.07. gegen 14:30 Uhr wurde ein 17-Jähriger auf seinem E-Scooter ohne bestehenden Versicherungsschutz kontrolliert. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
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