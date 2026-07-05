LPI-SLF: E-Scooter-Fahrer unter Einfluss von THC

Saalburg (ots) - Im Rahmen des Saalburger Lichterfestes kam es nach dem Feuerwerk zu einer Verfolgungsfahrt auf dem Bleilochstausee bei Saalburg. Ein Bootsführer entzog sich der beabsichtigten Kontrolle der Wasserschutzpolizei mit hohen Geschwindigkeiten auf dem Wasser und reagierte auch nicht beim Einschalten des Schallsignals. Als es gegen 23 Uhr gelang, den Bootsführer zu stoppen, wurde bei diesem Atemalkohol ...

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