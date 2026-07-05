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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei E-Scooter-Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel

Pößneck (ots)

Am Sonntag, den 05.07.2026 gegen 13:14 Uhr wurden zwei Personen auf einem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz festgestellt. Beide Personen führten den E-Scooter und standen dabei unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Einen Eigentumsnachweis zu dem E-Scooter konnten die Personen ebenso nicht vorzeigen. Es wurden Blutentnahmen im Krankenhaus Pößneck durchgeführt. Strafverfahren wurden eingeleitet. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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