Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zwei E-Scooter-Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel
Pößneck (ots)
Am Sonntag, den 05.07.2026 gegen 13:14 Uhr wurden zwei Personen auf einem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz festgestellt. Beide Personen führten den E-Scooter und standen dabei unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Einen Eigentumsnachweis zu dem E-Scooter konnten die Personen ebenso nicht vorzeigen. Es wurden Blutentnahmen im Krankenhaus Pößneck durchgeführt. Strafverfahren wurden eingeleitet. Der E-Scooter wurde sichergestellt.
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