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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verfolgungsfahrt auf dem Bleilochstausee

Saalburg (ots)

Im Rahmen des Saalburger Lichterfestes kam es nach dem Feuerwerk zu einer Verfolgungsfahrt auf dem Bleilochstausee bei Saalburg. Ein Bootsführer entzog sich der beabsichtigten Kontrolle der Wasserschutzpolizei mit hohen Geschwindigkeiten auf dem Wasser und reagierte auch nicht beim Einschalten des Schallsignals. Als es gegen 23 Uhr gelang, den Bootsführer zu stoppen, wurde bei diesem Atemalkohol wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,40 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde bei dem Bootsführer angeordnet. Bei Trunkenheitsfahrten zu Wasser droht die Einziehung des Bootsführerscheins.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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