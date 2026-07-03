LPI-SLF: Suche nach angegriffener Frau

L1145/ Cursdorf (ots) - Am gestrigen Abend kam es kurz vor 18.00 Uhr auf der Landesstraße 1145 in der Nähe von Cursdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Fahrer eines Ford befuhr die L 1145 aus Neuhaus am Rennweg kommend. Kurz nach dem Ortsausgang Cursdorf verlor der Mann in einer Rechtskurve möglicherweise aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam nach links von ...

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