Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Suche nach angegriffener Frau
Saalfeld (ots)
Am heutigen Freitag wurde die Polizei kurz nach 11 Uhr informiert, dass in der Tiefgarage der Südstadtgalerie in Saalfeld eine Frau angegriffen, vermutlich gewürgt wurde. Vor dem Eintreffen der Polizeibeamten entfernte sich die Frau mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Sie wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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