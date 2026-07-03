PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Suche nach angegriffener Frau

Saalfeld (ots)

Am heutigen Freitag wurde die Polizei kurz nach 11 Uhr informiert, dass in der Tiefgarage der Südstadtgalerie in Saalfeld eine Frau angegriffen, vermutlich gewürgt wurde. Vor dem Eintreffen der Polizeibeamten entfernte sich die Frau mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Sie wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 13:50

    LPI-SLF: 56-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    L1145/ Cursdorf (ots) - Am gestrigen Abend kam es kurz vor 18.00 Uhr auf der Landesstraße 1145 in der Nähe von Cursdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Fahrer eines Ford befuhr die L 1145 aus Neuhaus am Rennweg kommend. Kurz nach dem Ortsausgang Cursdorf verlor der Mann in einer Rechtskurve möglicherweise aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam nach links von ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 13:41

    LPI-SLF: Verkehrsdelikte auf Supermarktparkplatz führen zu mehreren Strafverfahren

    Sonneberg (ots) - In der zurückliegenden Nacht kam es in Sonneberg zu einem Polizeieinsatz aufgrund mehrerer Verkehrsdelikte. Kurz vor Mitternacht informierten Zeugen die Polizei darüber, dass auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Neustädter Straße ein Pkw durch sogenannte Driftmanöver auffallen würde. Zudem soll sich zeitweise eine Person außen am ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 11:28

    LPI-SLF: Kreisausscheid der Radfahrausbildung im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

    Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots) - Im Rahmen der jährlichen Radfahrausbildung der Grundschülerinnen und Grundschüler des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt fand am 26.06.2026 zum Abschluss der Radfahrausbildung im Schuljahr 2025/2026 der Kreisausscheid zur Ermittlung des besten Radfahrers und der besten Radfahrerin des Landkreises auf dem Gelände der KomBus in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren